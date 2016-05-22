Бийчанка обманом украла две норковые шубы из магазина на 166 тысяч рублей
Женщина попросила у продавца дать ей под реализацию две норковые шубы и пообещала вернуть деньги с продажи
22 мая 2016, 12:59
Фото: Global look press
Бийчанка предстанет перед судом за мошенничество. Женщина обманом завладела двумя норковыми шубами, уточняет помощник прокурора города Наталья Лунина.
По ее словам, женщина в магазине по продаже одежды попросила у продавца под реализацию две норковые шубы. Бийчанка пообещала вернуть деньги от продажи шуб или шубы, однако на самом деле не собиралась этого делать.
В итоге продавец поверила ей и отдала две норковые шубы. Магазину был причинен ущерб на сумму 166 тысяч рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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