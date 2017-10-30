Бийчанка обругала матом вызванного ею врача скорой помощи

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Жительница Бийска, оскорбившая вызванного ею врача скорой помощи, приговорена к штрафу, сообщили в краевой прокуратуре.

Сам инцидент произошел 20 июня текущего года, когда горожанка в связи с отравлением позвонила медикам.

"Сотрудников скорой помощи во дворе дома вместо потерпевшей встретили три собаки, в связи с чем врачи не смогли пройти в дом для оказания помощи. Лишь спустя некоторое время женщина вышла за ограду дома, где стала высказывать претензии по поводу того, что они долго ехали к ней, чего в действительности не было", - уточняют обстоятельства случившегося в надзорном ведомстве.

Более того, затем претензии бийчанки и вовсе переросли в матерные оскорбления в адрес врача. Несмотря на это, женщине была оказана помощь.