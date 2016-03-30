Бийчанка отделалась штрафом за избиение собственного сына

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Жительница Бийска приговорена к штрафу за избиение собственного сына, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что 29-летняя бийчанка 20 декабря прошлого года во время ссоры нанесла своему малолетнему ребенку не менее двух ударов ладонью по лицу, причинив ему физическую боль.

Кроме того, из-за побоев у мальчика образовались три кровоподтека с внутрикожным кровоизлиянием.

На суде женщина полностью признала свою вину. Приговором ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



