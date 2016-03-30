Бийчанка отделалась штрафом за избиение собственного сына
Нерадивая мать заплатит 10 тысяч рублей за нанесение побоев ребенку
30 марта 2016, 11:12
Фото: flashnord.com
Жительница Бийска приговорена к штрафу за избиение собственного сына, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Установлено, что 29-летняя бийчанка 20 декабря прошлого года во время ссоры нанесла своему малолетнему ребенку не менее двух ударов ладонью по лицу, причинив ему физическую боль.
Кроме того, из-за побоев у мальчика образовались три кровоподтека с внутрикожным кровоизлиянием.
На суде женщина полностью признала свою вину. Приговором ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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