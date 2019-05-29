Бийчанка попалась в лапы мошенников при продаже квартиры

Бийские полицейские разыскивают интернет-мошенника, которому 51-летняя женщина по незнанию перевела 150 тысяч рублей. Подробности сообщает пресс-служба алтайского МВД.

"На одном из популярных сайтов 51-летняя женщина разместила объявление о продаже квартиры. Интерес к недвижимости проявила неизвестная, которая предложила перечислить задаток за жилье на банковскую карту. Проверив свой счет, бийчанка не обнаружила заявленной суммы. Тогда инициатор сделки предложила женщине пройти к ближайшему банкомату. Под диктовку незнакомки она произвела ряд операций, после чего произошло списание денежных средств в размере 150 тысяч рублей", – рассказали в полиции.

Женщина обратилась к правоохранителям.

Сотрудники бийской полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.