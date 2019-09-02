Бийчанка стала жертвой "ясновидящей", сложившей все деньги и украшения в носок

Бийские полицейские возбудили уголовное дело в отношении неизвестной женщины, которая пыталась снять порчу с 32-летней жительницы наукограда, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

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Прочее Бийчанка перевела деньги лжеродственнику, попросившему взаймы через соцсеть

"В обеденное время девушка направлялась в один из массажных салонов города. По дороге ее окликнула незнакомка и начала беседу", – рассказали в ведомстве.

Незнакомка заявила, что на женщине порча и попросила достать из кошелька деньги для проведения магических ритуалов. После прочтения заклинаний понадобились еще и золотые украшения. Как только сглаз был снят, все вещи она вернула владелице.

Однако позже незнакомка вновь попросила дать ей деньги и ювелирные изделия. Она сняла со своей ноги носок и положила в него все предметы.

Носок она привязала к поясу потерпевшей, заявив, что трогать его нельзя несколько часов. Женщина послушалась мошенницу и только спустя пару часов обнаружила, что в носке ничего нет. В общей сложности ущерб бийчанки составил 16,5 тыс. рублей. О случившемся она сообщила в полицию.

Ранее другая жительница Бийска перевела деньги лжеродственнику, попросившему взаймы через соцсеть.

По подозрению в совершении преступления разыскивается девушка, на вид 18-20 лет, славянской внешности, волосы длинные, светло-русые, собраны в хвост, губы тонкие, нос большой. Была одета в светло-розовую куртку с капюшоном, синие джинсы, белые носки и кроссовки. В руках находилась сумка темно-оранжевого цвета. Гражданам, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (3854) 39-41-52, 39-40-52 или 02.