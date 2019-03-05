Бийчанка заказала шубу через интернет и стала жертвой мошенников

Жительница Бийска стала жертвой мошенников, которые заполучили ее деньги, обещав прислать посылку с шубой.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина хотела приобрести меховое изделие через интернет. В одной из групп популярной социальной сети она заказала шубу и перевела через онлайн-банк на счет злоумышленника 16,5 тысячи рублей.

"Однако посылку женщина так и не дождалась. Через несколько дней мошенник удалил страницу и больше не выходил на связь. Сейчас сотрудники МУ МВД России "Бийское" проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности предполагаемого мошенника. По факту возбуждено уголовное дело", – добавляют в полиции.