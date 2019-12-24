Бийск выкупил котельную в Заречье, где жители жаловались на двойные тарифы

Глава Бийска Александр Студеникин объявил о приобретении в муниципальную собственность зареченской котельной № 6, сообщает "Бийский рабочий".

По его словам, эта покупка – еще один шаг к созданию единой ценовой зоны для населения города. Для этого планируется передать все малые котельные наукограда (а их три десятка) "Сибирской генерирующей компании".

О том, во сколько обошлось бюджету приобретение крупнейшей котельной Заречья, мэр не уточнил. Ранее "Росгазификация" отказывалась продавать ее меньше чем за 340 млн рублей (370 млн рублей с НДС), но таких денег в бюджете не было, в связи с чем городские власти задумывались о кредите на 10 лет. Планировалось, что в дальнейшем котельную будут сдавать в аренду, чтобы за счет этих средств гасить кредит.

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Прочее Бийчане хотят пожаловаться Путину на двойные тарифы за тепло

В декабре текущего года население Заречья пожаловалось на двойные тарифы за теплоэнергию. По тарифу они должны платить за 1 Гкал 3271 рубль, в то время как их соседи по другую сторону реки – 1620 рублей. Для сравнения, жители Барнаула платят за гигакалорию 1898 рублей, а Рубцовска – 2123 рубля. Новые тарифы утвердили в апреле 2019 года.

Переход в единую ценовую зону призван решить проблему большого разброса цен в пределах одного города, но власти не отрицают, что для некоторых это приведет к росту тарифа.

Проект альтернативной котельной предусматривает, что цена на тепловую энергию для потребителей будет сформирована не через тарифы, а через свободное ценообразование, ограниченное предельным уровнем.

Эта система помогает привлечь в сферу инвесторов, которым будет экономически целесообразно вкладывать свои средства в модернизацию системы теплоснабжения.

Барнаул первым из региональных столиц получил статус ценовой зоны теплоснабжения. Но не первым городом в Алтайском крае – в 2018 году в ЦЗТ перешел Рубцовск.

Теперь за тепло здесь платят по-новому, и ремонт тоже проходит по-другому. За два года СГК планирует вложить в город 2,1 млрд рублей: это строительство новых котлов на Южной тепловой станции, установка турбогенератора, строительство и реконструкция около 20 км тепловых сетей.