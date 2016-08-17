Бийская пенсионерка под влиянием гипноза отдала мошеннице 50 тысяч рублей

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Пенсионерка из Бийска стала жертвой мошенницы, которая, судя по всему, загипнотизировала свою жертву и похитила 50 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленница действовала по классической схеме — якобы снимала порчу.

Жертва преступления рассказала правоохранителям, что никогда не пускала в свой дом посторонних. Однако в этот раз данное правило было нарушено.

"Буквально после нескольких фраз, которыми хозяйка перекинулась с внезапно появившейся на пороге непрошеной гостьей, пенсионерка безвольно стала выполнять все ее указания", – отмечают в полиции.

В итоге женщина провела злоумышленницу в дом и отдала ей свои сбережения, а также проделала нелепый ритуал "снятия порчи".

В адекватное состояние пенсионерка пришла, когда мошенница скрылась. По данному факту возбуждено уголовное дело.