Бийские заведения проигнорировали меры против коронавируса и продолжили работать

За прошедшую ночь администрация Бийска выявила более 50 заведений общепита и баров, которые проигнорировали введенные меры по предупреждению распространения коронавируса и продолжали работать, сообщают в Управлении стратегического развития и экономики.

"На наш взгляд, это не только игнорирование указа президента Российской Федерации и указа губернатора Алтайского края, а, в первую очередь, пренебрежение безопасностью жизни и здоровья наших горожан, наших родных и близких", – заявили в управлении.

Подписчики сообщества "Инцидент Бийск" подтвердили эту информацию, отметив, что многие пивнушки и заведения общепита накануне действительно не закрывались. "Сплошь и рядом такое! Три пивнушки рядом с домом и ни одна не закрылась", – посетовала одна из местных жительниц.

Другие бийчане сошлись во мнении, что толку от введенных мер нет, и по факту эти ограничения никак не помогут.