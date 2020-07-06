Бийским чиновникам разрешат не отчитываться о своих доходах

Часть муниципальных служащих администрации Бийска освободят от необходимости отчитываться о доходах и расходах, сообщает "Бийский рабочий".

Как отмечается, на сегодня предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе должны все муниципальные служащие администрации Бийска и ее структурных подразделений.

Однако федеральное законодательство давало в этом отношении некоторые послабления, и предоставлять соответствующие данные обязаны лишь те чиновники, чьи должности связаны с коррупционными рисками — мэр, замглавы города, а также начальники управлений и отделов. Кроме того, предоставлять сведения о доходах и расходах супругов должны те, кто претендует на замещение этих должностей.

В скором времени городская Дума, а также администрация и счетная палата Бийска, учитывая коррупционные риски, определят списки должностей, работающие на которых должны будут отчитываться о доходах.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин в апреле перенес срок подачи сведений о доходах чиновников на 1 августа.