Бийский владелец серверов, откуда хакеры атаковали США, готов пойти в ФБР

Фото: wylsa.com

Житель Бийска Владимир Фоменко, являющийся владельцем серверов, с которых хакеры атаковали избирательные системы США, возмущен случившимся и готов сотрудничать с американскими властями.

Как передает РИА Новости, бийчанин подчеркнул, что отрицает свою ответственность в связи со случившимся. "Мы не можем нести ответственность за действия третьих лиц. Это все равно, что обвинить Илона Маска, что Тесла сбила кого-то из демократов, или Марка Цукерберга, что ИГИЛ использует Facebook", – отметил Владимир Фоменко.

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Прочее Хакеры атаковали США с серверов жителя Бийска – СМИ

Он также подчеркивает, что его компания King Servers является абсолютно прозрачной и ему нечего скрывать. "В этой ситуации могла оказаться любая компания из любой страны мира", – добавил он.

Такую же позицию, судя по всему, занимают и силовики. Так, источник в правоохранительных органах отметил, что бийчанин не мог знать, что сдал серверы в аренду хакерам.

"Он сдал серверы в аренду, с них произошла атака, парень не виноват в этом. Его бизнес абсолютно легален, сразу после случившегося он их заблокировал", – отметил источник.

По словам Владимира Фоменко, юристы его компании подумывают о том, чтобы самим обратиться в ФБР или прочие американские спецслужбы с предложением совместного расследования инцидента.

Напомним, информация о том, что хакеры совершили атаку с серверов в штатах Иллинойс и Аризона, принадлежащих жителю Бийска, стала известна накануне.