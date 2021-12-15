Бийский водоканал стал участником национального проекта "Производительность труда"

На бийском предприятии "Водоканал" прошло стартовое совещание по реализации нацпроекта "Производительность труда". В мероприятии участвовали рабочая группа проекта, сотрудники компании, а также эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

На совещании исполняющая обязанности директора Людмила Мауль рассказала об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта, и отметила значимость результатов работы для каждого сотрудника. Эксперт РЦК обозначил порядок и особенности внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на повышение производительности труда и результативности рабочего процесса в целом.

В качестве потока-образца выбран процесс аварийного ремонта сетей водоснабжения. Здесь рабочая группа будет применять то, чему научилась на этапе подготовки: например, декомпозицию целей и эффективную визуализацию данных.

Следующие три месяца в водоканале будет идти активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.