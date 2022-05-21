Бизнес у микрофона: алтайские предприниматели стали соведущими в эфирах Медиагруппы FM-Продакшн

Медиагруппа FM-Продашкн 11 мая провела в эфирах своих радиостанций проект «Бизнес у микрофона». В этот день вместе с профессиональными радиоведущими программы вели представители барнаульского бизнеса. Они передавали приветы слушателей, делились отличным настроением, читали гороскопы и разговаривали с ведущими.

«Это был интересный опыт. Обычно гости к нам в эфиры приходят, чтобы рассказать о себе, а ведущие берут у них интервью. Эти эфиры с гостями были совершенно другими. Это были настоящие, интересные диалоги двух ведущих. Они шутили, обсуждали погоду, последние новости. Надеюсь, они порадовали наших слушателей!» — рассказала маркетолог медиагруппы Ольга Стрельникова.

Так, 11 мая два ведущих было на радиостанциях:

— Радио Шансон Барнаул 101.9 FM: ведущая Анастасия Макота и соведущая Дарья Абразумова («Гуляй, Вася»);

— DFM Барнаул 102.4 FM: ведущий Макс Конаков и соведущий Никита Шишлаков («Веломир»)

— НАШЕ Радио Барнаул 106.4 FM: ведущая Александра Рязанова и соведущий Александр Гостев (автоцентр «Первый номер»);

— Lоve Radio Барнаул 91.5 FM: ведущая Дарья Некрасова и соведущая Анастасия Чакичева (руководитель отдела маркетинга «Гриль №1»).