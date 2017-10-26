Бизнес в алтайских моногородах получит налоговые льготы

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли в первом чтении закон о налоговых льготах для резидентов моногородов, получивших статус территории опережающего социально-экономического развития. Решение было принято на сессии в четверг, 26 октября.

Налоговые льготы полагаются резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданных в моногородах. Таких в регионе пока нет, но скоро должны появиться. Но об этом чуть позже.

Вот что это за льготы (подчеркнем, что закон еще не вступил в силу и ко второму чтению могут быть изменения):

освобождение от уплаты налога на имущество в течение пяти налоговых периодов;

снижение до 5% ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет в течение пяти налоговых периодов.

По мнению разработчиков закона, такие налоговые преференции помогут развитию моногородов, в том числе и за счет создания высокопроизводительных рабочих мест.

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Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР или ТОСЭР) — статус особого правового режима ведения деятельности, в том числе и предпринимательской. Включает льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и подобное.

Пока на этот статус наиболее уверенно претендует только один алтайский город — Заринск. По нему уже есть положительное решение комиссии Минэкономразвития России.

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На территории города планируется строительство кожевенного завода (стоимость проекта – 1,6 млрд рублей), комбината по производству фанеры (132 млн рублей), мясоперерабатывающего комбината (751 млн), мебельного производства (344 млн), завода по переработке зерна и производству круп (839 млн), фабрики по производству обуви (539 млн). Некоторые проекты уже начали реализовываться.

Власти региона ожидают, что с 2018 по 2027 год на этих предприятиях будет создано более тысячи рабочих мест.

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По словам главы фракции "Единая Россия" АКЗС Сергея Приба, избранного, кстати, от Заринска, следующий в очереди за получением статуса ТОР Новоалтайск, затем Алейск и Рубцовск.