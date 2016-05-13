Бизнесмен в Алтайском крае приговорен к колонии за махинации с субсидиями

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Директор ООО "Александровка" из Рубцовского района Алтайского края осужден на четыре года колонии за мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщили 13 мая в региональном управлении ФСБ России.

Как уточняют в силовом ведомстве, предприниматель в течение 2012 и 2013 годов неоднократно предоставлял в Главное управление сельского хозяйства края необходимые документы для получения субсидий в рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства Алтайского края".

Однако оказалось, что в документацию вносились заведомо недостоверные и значительно завышенные сведения о реальном объеме посевных площадей сельскохозяйственных культур.

В результате руководитель предприятия необоснованно получил около 1,3 миллиона рублей из краевого и федерального бюджетов. Этими деньгами он распорядился в личных целях.

В итоге гендиректор компании приговорен к четырем годам лишения свободы и обязан выплатить в доход государства штраф в размере 250 тысяч рублей.