Предпринимателям Барнаула помогут перейти на электронный документооборот
Компания по разработке сервисов для бизнеса «Такском» открыла офис в столице Алтайского края
В Барнауле открыли офис IT-компании «Такском» — разработчика сервисов для электронного документооборота и отчётности через интернет. Представители алтайского бизнес-сообщества смогут получить здесь помощь в переходе на удаленный обмен документами с контрагентами и госорганами, настроить онлайн-кассу, а также получить электронные подписи для сотрудников.
«Помочь бизнесу оцифровать документооборот и перевести бизнес-процессы в цифровой вид — это главная цель, которую мы ставили, открывая офис в Барнауле. Несмотря на то, что наша техподдержка по телефону работает круглосуточно, мы хотим оказывать помощь нашим клиентам лично на местах. А также при живом диалоге узнавать об их потребностях и проблемах, собирать обратную связь и на её основе дорабатывать наши сервисы», — сказала руководитель офиса «Такском» в Барнауле Римма Галкина.
Отправка электронных, а не бумажных документов безопаснее и надёжнее. Их заверяют электронной подписью, которая подтверждает права подписанта. Сам документ доставляют получателю по зашифрованным каналам связи, исключая риск перехвата.
Фото предоставлено «Такском»
Сервисы «Такском» для электронного документооборота с контрагентами позволят бизнесу:
— сэкономить на бумаге, картриджах, оплате услуг почтовых служб и курьеров;
— ускорить обмен документами: отправка и получение происходит в один клик;
— обезопасить себя от потери данных;
— оптимизировать хранение с помощью электронного архива.
А еще в «Такскоме» готовы помогать бизнесу в оптимизации рабочих процессов — например, сдачи отчетности в ФНС России. С сервисами «Такском» сдать налоговую декларацию дешевле и быстрее.
Специалисты «Такском» помогут подобрать выгодное и оптимальное решение для любого бизнеса (ИП, ООО, группы компаний, бюджетных организаций и налоговых представителей), а также электронные подписи для физических лиц.
Напомним, электронная подпись требуется для всех электронных документов для подтверждения их юридической значимости. Она равнозначна подписи от руки. Последние поправки к федеральному закону № 63 установили новый порядок получения ЭП. С 1 января 2022 года руководители организаций и ИП должны получать электронную подпись в удостоверяющем центре (УЦ) ФНС России, а физические лица (сотрудники компаний) в коммерческих аккредитованных УЦ. Таким удостоверяющим центром является «Такском»: в офисе компании специалисты окажут бизнесу помощь в получении ЭП.
«Такском» — это ещё и один из крупнейших операторов фискальных данных, передающих кассовые чеки с онлайн-касс в ФНС России. Узнать, как подключиться к ОФД, купить и настроить онлайн-кассу, а также воспользоваться услугами по регистрации, настройке и ремонту ККТ, можно в офисе «Такском».