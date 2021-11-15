БК "Барнаул" на своей площадке уступил лидеру чемпионата

БК "Барнаул" на своей площадке уступил лидеру. Очередной матч чемпионата баскетбольной Суперлиги-1 против московской "Руны" состоялся 14 ноября в спорткомплексе "Победа" и завершился поражением алтайских баскетболистов со счётом 60:99 (19:27, 10:25, 20:19, 11:28).

Самым результативным в составе "Барнаула" стал Даниил Синегубов, который набрал 14 очков. У москвичей наибольший вклад в победу внёс Андрей Сопин. В его активе 17 очков. В игре против "Руны" барнаульцы остались без поддержки болельщиков: из-за ковидных ограничений матч состоялся при пустых трибунах.

После победы над "Барнаулом" "Руна" занимает первое место в Суперлиге-1. Алтайские баскетболисты на восьмой строке.

Следующий матч "Барнаул" вновь проведёт на домашнем паркете. 17 ноября соперником команды Евгения Горева станет БК "Самара". Встреча состоится в спорткомплексе "Победа" и начнётся в 19 часов. Игра пройдёт без зрителей.