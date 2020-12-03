БК "Барнаул" прервал свою победную серию

Баскетболисты клуба "Барнаул" не сумели продлить свою победную серию. Накануне, 2 декабря, в очередном туре Суперлиги-2 алтайская команда в Майкопе уступила местному "Динамо-МГТУ" со счетом 65:77 (20:23, 16:16, 9:21, 20:17).

К большому перерыву команда Евгения Горева уступала в счете лишь три очка, однако барнаульцы неудачно сыграли в третьей четверти и позволили майкопцам уйти в отрыв – 45:60. Погоня за хозяевами в заключительном отрезке игры позволила гостям лишь сократить преимущество на три очка – 65:77. Самым результативным у барнаульцев стал Дмитрий Злобин, который набрал 10 очков.

Ранее, до поражения в Майкопе, победная серия алтайской команды насчитывала шесть матчей подряд. "Барнаул" опустился на третье место турнирной таблицы. Следующий матч команда Евгения Горева проведет 5 декабря в Ставрополе против местного "Динамо", которое располагается на пятой строке.