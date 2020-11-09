БК "Барнаул" выиграл у "Металлурга"

Баскетболисты клуба "Барнаул" на своей площадке выиграли у магнитогорского "Металлурга". Матч Суперлиги-2 чемпионата России состоялся 8 ноября в спорткомплексе "Победа" и завершился с результатом 78:62.

Решающего перевеса барнаульцы добились во второй четверти, когда сумели выиграть с двукратной разницей – 24:12. Самым результативным у хозяев площадки стал Артем Чеваренков, который набрал 16 очков.

После победы над "Магниткой" "Барнаул" вместе с "Тамбовом" делят лидерство в турнирной таблице. В следующем туре 11 ноября команда Евгения Горева дома сыграет с челябинским "Челбаскетом".