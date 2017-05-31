Благотворительный заплыв резиновых утят прошел в Москве 27 мая

Компания Tele2 выступила партнером благотворительного заплыва резиновых утят, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам". Все собранные от продажи уточек средства пойдут на поддержку организаций, работающих с детьми.

Всероссийский благотворительный утиный фестиваль прошел 27 мая в Москве по инициативе фонда "Навстречу переменам". Проект призван собрать средства для поддержки социальных программ и привлечь внимание к инициативам социальных предпринимателей России.

В этом году в мероприятии приняли участие 700 резиновых утят и более тысячи гостей из Москвы и других российских городов. Помочь проекту также решили и коммерческие компании, которые зарегистрировали целые флотилии уточек для своих сотрудников.

По итогам мероприятия организаторы собрали более 150 000 рублей. Эти средства будут направлены на поддержку организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.

В день мероприятия все резиновые утята были выпущены в центральный пруд Воронцовского парка и с помощью брандспойта поплыли к финишной черте по специально огороженному маршруту.

Владельцы двух самых быстрых уточек и хозяин "спортсмена", который добрался до финиша последним, получили призы от Tele2. Смартфоны Samsung Galaxy A3 и комплекты SIM-карт Tele2 с красивыми парными номерами и балансом в 1000 рублей достались владельцам уточек под номерами 1402, 66 и 2947. Поощрительные подарки получили обладатели еще 10 случайно выловленных "спортсменов".

Утиный заплыв – распространенное благотворительное мероприятие, которое проходит во многих странах мира. В России фестиваль впервые был организован фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" в 2013 году и с тех пор проводится ежегодно.