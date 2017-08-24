Боксер Николай Валуев приехал на Алтай и стал героем Instagram

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Известный в прошлом профессиональный боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев приехал в Алтайский край. 1 сентября он планирует посетить международный турнир по боксу среди профессионалов из серии боев "Великий бой на Великом Алтае", посвященный празднованию юбилея Рубцовска.

Кроме того, 23 августа Николай Валуев, которому на днях исполнилось 44 года, посетил вместе с Алексеем Смертиным детский футбольный турнир в Барнауле, который прошел в Парке спорта. Приезд Николая Валуева вызвал большой ажиотаж, и многие жители Рубцовска и Барнаула не отказали себе в возможности сфотографироваться со звездой спорта и политики. К слову, 24 августа в Барнаул приедет Андрей Аршавин.

С Алексеем Смертиным в Барнауле. Парк спорта. Школа футбола Алексея Смертина. Подарил Алексею боксерские перчатки, а он мне футбольный мяч с автографом. A post shared by Николай Валуев (@nickvaluev) on Aug 23, 2017 at 7:50am PDT

Барнаул любит спорт! A post shared by Николай Валуев (@nickvaluev) on Aug 23, 2017 at 7:17am PDT

Рубцовск. 1 Сентября пройдет боксерское шоу "Бой на Великом Алтае". Молодежь встречает A post shared by Николай Валуев (@nickvaluev) on Aug 23, 2017 at 5:27am PDT

Манвел Оганесович. Барнаул A post shared by Николай Валуев (@nickvaluev) on Aug 22, 2017 at 8:35pm PDT

Великий Алтай встретил хлебом солью и друзья рядом. Ну и главное. Снова видимся с дорогим Манвелом Оганесовичем. Мой тренер теперь возглавляет боксерскую школу в Барнауле. A post shared by Николай Валуев (@nickvaluev) on Aug 22, 2017 at 7:00pm PDT

Первый день турнира памяти отца #football #turnament #boxing #nikolaivaluev #valuev #футбол #турнир #бокс #николайвалуев #валуев A post shared by Алексей Смертин (@smertinofficial) on Aug 23, 2017 at 9:53am PDT

#валуев #красавец #красавецмужчина #николайвалуев 😍#счастьяполныештаны A post shared by Алена Ледяева (@kiska1202) on Aug 23, 2017 at 1:20am PDT

#николайвалуев в #Рубцовск прямо сейчас Администрация #ВесьРубцовск A post shared by 📝"Весь Рубцовск™" 📷 📹 (@ves_rubtcovsk) on Aug 23, 2017 at 12:12am PDT

Ходили сегодня в Юбилейный, в наш город сегодня приезжал Николай Сергеевич Валуев. Только нам сказали приходить к часу дня , а он приехал в начале четвёртого... Но зато мы его видели.🙆💪👌 #николайвалуев #спортсмен #боксер👊 A post shared by Жанна (@zhann1421) on Aug 23, 2017 at 8:07am PDT

Николай Валуев 💟💟 #николайвалуев A post shared by Kr_m (@mntekv) on Aug 23, 2017 at 7:20am PDT

#НиколайВалуев #ТупойЖлоб A post shared by Дмитрий (@dimas_x1) on Aug 23, 2017 at 2:06am PDT

#НиколайВалуев A post shared by CR7 (@rbudelev) on Aug 23, 2017 at 2:15am PDT

Парк спорта А. Смертина посетил чемпион мира по боксу, депутат госдумы - Николай Валуев! Ознакомился с проделанной работой и поддержал перспективное развитие! #паркспорта #валуев #барнаул #всенапляж A post shared by Alexey Trofimov (@ab_trofimov) on Aug 23, 2017 at 10:24am PDT

Чемпион мира по боксу Николай #Валуев. Поздравил меня сегодня с днем рождения)))#бокс #паркспорта22 #человекскала A post shared by Александр Хомяков (@xomyakov23aleksandr) on Aug 23, 2017 at 8:31am PDT

#паркспорта #валуев A post shared by Никита Куренский (@nk_scooter) on Aug 23, 2017 at 7:15am PDT

#валуев) A post shared by Timofey Nabokov (@timofeynab) on Aug 23, 2017 at 6:17am PDT

#паркспорта #кулешов #брн #барнаул #barnaul #валуев A post shared by Евгений Кулешов (@kuleshov_22) on Aug 23, 2017 at 6:10am PDT

#паркспорта #смертин #валуев #фотосозвездой A post shared by Кристина Малахова (@kristinamala6103) on Aug 23, 2017 at 6:47am PDT

Вот таких великих людей сегодня встречал #рубцовск #валуев #депутат #государственнаядума #акзс #большойчеловек #сбольшимсердцем A post shared by анна якушева (@annaiakusheva) on Aug 23, 2017 at 3:40am PDT

Прямо сейчас #валуев в #Рубцовск Администрация #ВесьРубцовск A post shared by 📝"Весь Рубцовск™" 📷 📹 (@ves_rubtcovsk) on Aug 23, 2017 at 12:08am PDT