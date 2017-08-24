Боксер Николай Валуев приехал на Алтай и стал героем Instagram

Депутат Госдумы посетил футбольный турнир в Парке спорта Алексея Смертина

24 августа 2017, 10:53

Фото: Instagram

Известный в прошлом профессиональный боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев приехал в Алтайский край. 1 сентября он планирует посетить международный турнир по боксу среди профессионалов из серии боев "Великий бой на Великом Алтае", посвященный празднованию юбилея Рубцовска.

Кроме того, 23 августа Николай Валуев, которому на днях исполнилось 44 года, посетил вместе с Алексеем Смертиным детский футбольный турнир в Барнауле, который прошел в Парке спорта. Приезд Николая Валуева вызвал большой ажиотаж, и многие жители Рубцовска и Барнаула не отказали себе в возможности сфотографироваться со звездой спорта и политики. К слову, 24 августа в Барнаул приедет Андрей Аршавин.

 

Барнаул любит спорт!

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Манвел Оганесович. Барнаул

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Николай Валуев 💟💟 #николайвалуев

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#НиколайВалуев

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#паркспорта #валуев

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⚽🌞🌎Сейчас в Барнауле в парке им.Смертина международный фестиваль футбола!🌞⚽🌎Гости фестиваля:Валуев,Смертин и Аршавин!🌎⚽🌞Дети просто счастливы видеть своих героев спорта!🌞⚽🌎Напоминаю про раннее бронирование туров в Шерегеш!!!🌞🌲🌲Горные лыжи и сноубординг,наверное лучший активный отдых зимой!🌞🎿🌲Покупайте туры по лучшим ценам!🌞🌲 #алтай #турынаалтай #горныйалтай #барнаул #миротдыха#турывгорныйалтай #манжерок #катунь #москва #новосибирск #томск #омск #тюмень #екатеринбург #валуев #футбол #смертин #шерегеш #турывшерегеш #мустаг #раннеебронирование #скидки

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