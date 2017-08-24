Боксер Николай Валуев приехал на Алтай и стал героем Instagram
Депутат Госдумы посетил футбольный турнир в Парке спорта Алексея Смертина
Фото: Instagram
Известный в прошлом профессиональный боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев приехал в Алтайский край. 1 сентября он планирует посетить международный турнир по боксу среди профессионалов из серии боев "Великий бой на Великом Алтае", посвященный празднованию юбилея Рубцовска.
Кроме того, 23 августа Николай Валуев, которому на днях исполнилось 44 года, посетил вместе с Алексеем Смертиным детский футбольный турнир в Барнауле, который прошел в Парке спорта. Приезд Николая Валуева вызвал большой ажиотаж, и многие жители Рубцовска и Барнаула не отказали себе в возможности сфотографироваться со звездой спорта и политики. К слову, 24 августа в Барнаул приедет Андрей Аршавин.