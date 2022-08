Боксер Николай Валуев приехал на Алтай и стал героем Instagram

С Алексеем Смертиным в Барнауле. Парк спорта. Школа футбола Алексея Смертина. Подарил Алексею боксерские перчатки, а он мне футбольный мяч с автографом.

A post shared by Николай Валуев (@nickvaluev) on Aug 23, 2017 at 7:50am PDT