Более 10 человек тушили горящий грузовик в Барнауле

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Возгорание грузового автомобиля произошло в Центральном районе Барнаула в ночь на понедельник, 5 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 03:28. Через восемь минут возгорание удалось локализовать, еще через две минуты – ликвидировать.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек различных служб чрезвычайных ситуаций, в том числе от МЧС России привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники.