Более 10 млн рублей выделили на газификацию алтайского села Косиха

Более десяти миллионов рублей в этом году выделено на газификацию села Косиха Алтайского края.



Эти деньги складываются из бюджетов всех уровней. Строительство газопровода в этом селе - это один из 13 проектов федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в регионе, сообщает официальный сайт краевой администрации.



В 2015 году по этой программе в регионе построят 67 км газовых сетей.