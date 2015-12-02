Более 10 млн рублей выделили на газификацию алтайского села Косиха
В Алтайском крае идет газификация села Косиха. На эти цели выделено более десяти миллионов рублей.
2 декабря 2015, 10:18
Более десяти миллионов рублей в этом году выделено на газификацию села Косиха Алтайского края.
Эти деньги складываются из бюджетов всех уровней. Строительство газопровода в этом селе - это один из 13 проектов федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в регионе, сообщает официальный сайт краевой администрации.
В 2015 году по этой программе в регионе построят 67 км газовых сетей.
Эти деньги складываются из бюджетов всех уровней. Строительство газопровода в этом селе - это один из 13 проектов федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в регионе, сообщает официальный сайт краевой администрации.
В 2015 году по этой программе в регионе построят 67 км газовых сетей.
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