Более 10 тысяч человек пострадали от клещей в Алтайском крае

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Количество людей, пострадавших в результате присасывания клещей в Алтайском крае, перевалило за 10 тысяч, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 10254 человека, из них 2866 детей. В Барнауле с начала эпидемического сезона зарегистрировано 2998 человек, обратившихся в медицинские организации города по поводу присасывания клещей, в том числе 437 детей", - уточняют в ведомстве.

При этом специалисты указывают, что активность клещей в крае пошла на спад — к медикам поступает все меньше обращений от граждан, пострадавших от опасных членистоногих.

В данный момент в стационарах Алтайского края находятся четыре человека с подозрением на клещевой энцефалит. С начала сезона этот диагноз был подтвержден у 14 взрослых жителей региона.