Более 100 природных пожаров потушили за сутки в Алтайском крае

Количество природных пожаров в Алтайском крае резко увеличилось в последние дни. За одни минувшие сутки алтайские спасатели потушили 135 возгораний. Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

При этом в ведомстве отмечают, что в жилом секторе произошло лишь 20 пожаров, а всё остальное — это возгорания сухой травы и мусора.

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В Алтайском крае на базе ГУ МЧС создан специальный межведомственный штаб. В его состав вошли представители МЧС, МВД, Росгвардии, Минприроды и других служб. На данный момент перед пожарными поставлена главная задача — не допустить переходов ландшафтных пожаров на города и сёла края.

Сотрудники МЧС вместе с полицией и представителями муниципалитетов региона регулярно проводят рейды. Кроме того, работу по своевременному обнаружению и ликвидации возгораний ведут межведомственные профилактические группы, которые были сформированы городах и сёлах Алтайского края.

Ранее сообщалось, что днём 18 апреля Барнаул накрыло смогом. Причиной этого называли пал сухой травы. Горожане в социальных сетях рассказывали о том, что в местах, где дымка наиболее плотная, было тяжело дышать. В целом по городу чувствовался стойкий запах дыма.

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