Более 1000 нарушений закона о безопасности движения нашли на дорогах Алтая

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Прокуроры в Алтайском крае в течение 2018 года выявили более тысячи нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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Уточняется, что особое внимание прокуроры обращали на техническое состояние мостов.

Так, например, в июле этого года барнаульская прокуратура предъявила иск в интересах неопределенного круга лиц об обязании Федерального дорожного агентства в лице ФКУ Упрдор "Алтай" выполнить работы с целью восстановления эксплуатационных характеристик коммунального моста через Обь. Центральный районный суд постановил, что эти требования обоснованны.

Кроме того, как указывают в правоохранительном ведомстве, не соответствуют требованиям безопасности некоторые мостовые сооружения в Бийском, Смоленском и Панкрушихинском районах.

Прокурором Тогульского района принято решение об инициировании судебного понуждения "Алтайавтодора" к ремонту моста через реку Зайчиха, движение по которому вследствие просадки переходных плит стало невозможным. Данный иск находится на рассмотрении суда.

"С учетом актуальности вопросов безопасности мостовых переходов и соответствия их технического состояния нормативным требованиям надзорные мероприятия продолжаются", — резюмируют в прокуратуре.