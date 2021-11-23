Более 12 тысяч многодетных семей стоят в очереди на получение земли в Алтайском крае

Более 12 тысяч многодетных семей в Алтайском крае стоят в очереди на получение земли. Об этом глава региона Виктор Томенко заявил во время прямой линии во вторник, 23 ноября.

"4,5 тысячи участков многодетным уже предоставили, в очереди стоят более 12 тысяч семей. Власти края готовят эти участки, ведь выделять их нужно с инфраструктурой. В 2019 году дали возможность семьям самим выбирать участок, но решающим образом на ситуацию это не повлияло", – сказал губернатор.

Он также добавил, что в некоторых регионах выдачу земли заменяют денежными выплатами. Проект такого закона прошёл первое чтение и в Алтайском крае.

Семьям могут платить по 200 тысяч рублей. Начать реализацию проекта планируют с семей, где пять и более детей.