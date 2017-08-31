Более 1300 полицейских будут охранять детей 1 сентября в Алтайском крае

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Обеспечением безопасности в День знаний, 1 сентября, в Алтайском крае будут заниматься более 1300 сотрудников полиции, сообщили в ГУ МВД по региону.

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Правоохранители будут работать в первый день осени в усиленном режиме. Помогать в обеспечении правопорядка им будут около 500 дружинников, казаков и работников частных охранных организаций.

"На охрану общественного порядка и общественной безопасности сотрудники полиции заступят в каждой школе края. Мероприятия пройдут в 1120 образовательных учреждениях с участием более 260 тысяч учащихся. В первый класс в этом году в крае пойдут около 30 тысяч учеников", - добавляют в силовом ведомстве.

У школ будут выставлены дополнительные посты ДПС, а наряды наружных служб будут приближены ко всем учебным заведениям.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что накануне начала учебного года силовики провели антитеррористические обследования школ и детских садов.