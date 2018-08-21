Более 15 тонн сыра продали на тематическом фестивале в Барнауле
Гастрономический фестиваль посетили более 18 тысяч человек
21 августа 2018, 06:15
Фото: Андрей Луковский/Amic.ru
Более 15 тонн сыра было продано в рамках тематического гастрономического фестиваля в Барнауле, сообщили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Напомним, "Дни алтайского сыра" проходили в краевой столице 18 августа. Мероприятие посетили более 18 тысяч человек.
Гостей праздника ждали мастер-классы, дегустации, кулинарная битва и концертная программа.
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