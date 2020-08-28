Более 180 пешеходных переходов оборудуют вблизи школ и детсадов в Алтайском крае

В 2020 году количество пешеходных переходов у школ и детских садов в Алтайском крае достигнет 187, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

"В прошлом строительном сезоне было оборудовано около 170 объектов, в текущем году число обустроенных пешеходных переходов достигнет 187", – говорится в сообщении ведомства.

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Возле детских учебных заведений дорожники устанавливают освещение, мигающие светофоры, искусственные неровности и принимают другие меры безопасности, ориентируясь на количество учащихся и интенсивность движения на определенном участке.

Кроме того, объекты находятся на постоянном контроле Алтайавтодора, специалисты которого проверяют наличие и корректность новых знаков и освещения, а также измеряют яркость разметки спецприборами.

"На все объекты выезжают кураторы, формирующие базу данных с фотографиями и выдающие предписания в случае нарушений, которые подрядчики обязаны устранить в установленные сроки", – заявил начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николай Александров.