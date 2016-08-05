Более 2,4 млрд рублей предоставил Россельхозбанк аграриям Алтайского края

За семь месяцев текущего года Алтайский региональный филиал Россельхозбанка предоставил 150 сельскохозяйственным предприятиям края более 2,4 млрд рублей на проведение сезонных работ. Показатель превысил объемы финансирования за аналогичный период прошлого года в полтора раза.

Существенный рост темпов кредитования обусловлен увеличением спроса на заемные средства в период посевной. Способствует ему также повышение доступности кредитных программ банка.

Преимуществами продуктов Россельхозбанка являются конкурентоспособные процентные ставки и гибкий подход к обеспечению, в том числе кредитование под залог будущего урожая и зерна, приобретаемого животноводческими хозяйствами и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. Банк также предоставляет возможность получения беззалоговых кредитов и отсрочки погашения основного долга.

"Мы понимаем, насколько важно своевременно посеять и собрать урожай, поэтому Банк постоянно работает над повышением доступности заемных средств, совершенствованием процедур и условий кредитования для аграриев. На текущий момент Алтайский филиал Россельхозбанка в полной мере удовлетворяет спрос сельхозпроизводителей региона в заемных средствах", – отметил директор филиала Дмитрий Потылицын.

Напомним, что АО "Россельхозбанк" является одним из крупнейших банков страны и занимает лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.