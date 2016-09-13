Более 20 человек тушили производственный участок в Барнауле
ЧП случилось 12 сентября в Ленинском районе Барнаула
13 сентября 2016, 08:14
Фото: pixabay.com
Возгорание производственного участка произошло в Ленинском районе Барнаула вечером в понедельник, 12 сентября, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16:45. Пожар удалось локализовать через 20 минут, еще через пять минут – ликвидировать.
Пожар тушили 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники.
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