Более 20 тысяч мальков сазана выпустили в реку Обь в Барнауле
Эти мальки были выращены в рыбоводческом хозяйстве "Рыбный мир"
27 июня 2017, 17:50
Порядка 20 800 мальков сазана, выращенных в рыбоводческом хозяйстве "Рыбный мир", выпустили в реку Обь в районе Барнаула. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В ведомстве уточняют, что мероприятие по искусственному воспроизводству водных биоресурсов провели в рамках Года экологии.
Мальков выпустили в понедельник, 26 июня. Общая масса рыбы – 4160 граммов (среднештучной - 0,2 грамма).
Сазан, или обыкновенный карп — вид пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых. Методом селекции получены культурные формы. Внесён в список 100 самых опасных инвазивных видов.
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