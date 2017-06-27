Более 20 тысяч мальков сазана выпустили в реку Обь в Барнауле

Порядка 20 800 мальков сазана, выращенных в рыбоводческом хозяйстве "Рыбный мир", выпустили в реку Обь в районе Барнаула. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

В ведомстве уточняют, что мероприятие по искусственному воспроизводству водных биоресурсов провели в рамках Года экологии.

Мальков выпустили в понедельник, 26 июня. Общая масса рыбы – 4160 граммов (среднештучной - 0,2 грамма).

Сазан, или обыкновенный карп — вид пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых. Методом селекции получены культурные формы. Внесён в список 100 самых опасных инвазивных видов.