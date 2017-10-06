Более 21 тысячи человек переехали на Алтай за восемь месяцев 2017 года

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За восемь месяцев текущего года в Алтайский край из-за пределов РФ въехало свыше шести тысяч человек. Об этом пишет пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

В текущем году сохранилась положительная международная миграция: за восемь месяцев число прибывших из-за рубежа увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,2%. При этом число прибывших из стран дальнего зарубежья увеличилось на 10,2%, а стран ближнего зарубежья - на 0,5%. Международный миграционный прирост за восемь месяцев 2017 года составил 531 человек (на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года).

В сообщении подчеркивается, что всего в период с января по август 2017 года в регион переехало более 21 тысячи человек, в том числе из других регионов страны 14,7 тысячи. При этом число людей, которые выехали из края в пределах России, снизилось на 1044 человека.