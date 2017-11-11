Более 260 млрд рублей должны жители Алтайского края банкам
За первые 9 месяцев этого года задолженность банкам в Алтайском крае составила 178,5 млрд рублей
Заемщики из Алтайского края за первые девять месяцев этого года задолжали банкам более 178,5 миллиардов рублей, что на 4,4 миллиарда рублей больше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом сообщает официальный сайт Министерства экономического развития региона.
В ведомстве уточняют, что за этот период темп роста объемов кредитования в регионе составил 102,5 %. Более половины займов в крае (около 102,3 миллиарда рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 47,3 млрд рублей - субъектам малого и среднего предпринимательства.
Наибольший темп роста объемов кредитования зафиксирован в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (218,1 %), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (158,5 %), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (139,2 %) и строительства (134,1 %).
Для бизнесменов средние ставки по кредитованию в сентябре составляли 14,3 % при кредитовании на срок до года и 10,1 % – на срок свыше года (за аналогичный период 2016 года – 15,1 % и 14,9 % соответственно).
Физическим лицам в этом году выдали кредитов на сумму более 76,2 миллиарда рублей, темп роста по данному показателю на 1 сентября составил 126,5 %. В сентябре этого года средний процент по кредиту составлял 17,3 % (на срок до года) и 13,5 % ( на срок больше года).
Между тем общая задолженность по кредитам в Алтайском крае составляет 260,1 миллиарда рублей.