Более 30 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончался 31 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также за сутки выявили 519 новых случаев заражения, а общее число инфицированных в регионе с начала пандемии составляет 96 127 человек. Выздоровели с начала пандемии 67 230 человек (+ 403 за сутки). Умерли 6723 пациентов.

По состоянию на 15 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3957 человек, а также 384 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 840, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 303.

Ранее сообщалось, что ждать QR-кода после вакцинации "Спутником Лайт" придётся столько же, сколько и при прививке обычным "Спутником", – три недели.