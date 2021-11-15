Более 30 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае
Общее число умерших в регионе приближается к семи тысячам
За прошедшие сутки в Алтайском крае скончался 31 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Также за сутки выявили 519 новых случаев заражения, а общее число инфицированных в регионе с начала пандемии составляет 96 127 человек. Выздоровели с начала пандемии 67 230 человек (+ 403 за сутки). Умерли 6723 пациентов.
По состоянию на 15 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3957 человек, а также 384 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 840, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 303.
Ранее сообщалось, что ждать QR-кода после вакцинации "Спутником Лайт" придётся столько же, сколько и при прививке обычным "Спутником", – три недели.