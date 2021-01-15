Более 400 работников культуры в Алтайском крае повысят квалификацию в 2021 году

В рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" в 2021 году организуют курсы повышения квалификации работников культуры. Об этом сообщает официальный сайт региона.

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Недвижимость Барнаульский планетарий готовится к переезду в кинотеатр "Родина"

488 представителей Алтайского края пройдут обучение в таких учреждениях, как Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова, Академия хорового искусства имени Виктора Попова, Саратовская государственная консерватория имени Леонида Собинова, Московский, Санкт-Петербургский, Пермский, Казанский, Челябинский и Кемеровский государственные институты культуры, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского.