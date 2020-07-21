Более 44 миллионов рублей получили алтайские семьи для подготовки детей к школе

Выплаты в крае предоставляются с 2011 года

21 июля 2020, 08:53, Илья Звягинцев

В 2020 году финансовую поддержку для подготовки к школе в Алтайском крае получили почти 50 тысяч детей. Для первоклассников эта сумма составляет 7500 рублей, а для учеников со 2 по 11 класс – пять тысяч рублей, пишет официальный сайт региона.  

Многодетные семьи края получают такие выплаты с 2011 года. Средства выделяют на покупку школьной формы, спортивной одежды и прочих необходимых товаров. 

"Эти выплаты предоставляются без учета доходов семьи и носят сезонный характер. Право на них определяется на начало каждого учебного года. Заявление для предоставления денежных выплат можно подать в Многофункциональном центре Алтайского края, его филиалах либо в электронном виде через портал госуслуг", – рассказали в Минсоцзащиты. 

Деньги уже получили 8320 тысяч учеников, а общая сумма поддержки составила 44,2 млн рублей. 

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