Более 44 миллионов рублей получили алтайские семьи для подготовки детей к школе

В 2020 году финансовую поддержку для подготовки к школе в Алтайском крае получили почти 50 тысяч детей. Для первоклассников эта сумма составляет 7500 рублей, а для учеников со 2 по 11 класс – пять тысяч рублей, пишет официальный сайт региона.

Многодетные семьи края получают такие выплаты с 2011 года. Средства выделяют на покупку школьной формы, спортивной одежды и прочих необходимых товаров.

"Эти выплаты предоставляются без учета доходов семьи и носят сезонный характер. Право на них определяется на начало каждого учебного года. Заявление для предоставления денежных выплат можно подать в Многофункциональном центре Алтайского края, его филиалах либо в электронном виде через портал госуслуг", – рассказали в Минсоцзащиты.

Деньги уже получили 8320 тысяч учеников, а общая сумма поддержки составила 44,2 млн рублей.