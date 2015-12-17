Более 450 млн руб. потратили на Алтае на закупку дорожной техники

Свыше 450 миллионов рублей в этом году в Алтайском крае ушло на приобретение дорожной техники из средств регионального дорожного фонда. Об этом сообщает сайт администрации региона.













В числе покупок – комплекс строительной техники: холодный ресайклер со всеми необходимыми комплектующими, в числе которых фреза, полуприцеп-битумовоз, полуприцеп-цистерна, распределитель вяжущих и два седельных тягача. На это было потрачено более 150 миллионов рублей.





Использование этой техники позволяет снизить ремонтные затраты в три раза за счёт экономии на материалах и энергоресурсах. Кроме того, технология холодного ресайклинга избавляет от необходимости строить объездные дороги.













Также в этом году была куплена дорожно-эксплуатационная техника. В этом числе автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, тралы, снегопогрузчики. Всего было куплено 60 единиц спецтехники.





Как рассказал заместитель начальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин, купленная техника универсальна.





"Комплексная дорожная машина зимой работает с антигололёдным материалом, щетками, летом она становится самосвалом, перевозящим грунт и щебень. Грейдер зимой можно использовать для расчистки дорог, летом – для нарезки кюветов и земляных работ. Трактор "Белорус" также может работать и со снегом, и с щеткой, и с грунтом", – сказал он.



