Более 50 человек тушили масштабный пожар у "Адриатики" в Барнауле
Возгорание производственного здания на улице Попова ликвидировали более часа
5 декабря 2016, 18:46
Фото: vk.com/barneos22
Более 50 человек работали на ликвидации масштабного пожара на улице Попова вечером в понедельник, 5 декабря, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре на улице Попова поступило в 18:39. Локализовать возгорание удалось только в 19:36, а ликвидировать – в 19:57.
О пострадавших в МЧС не сообщают. По данным очевидцев, пожар произошел в пивоварне у здания спорткомплекса "Адриатика". Барнаульцы сообщают в соцсетях, что слышали взрывы.
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