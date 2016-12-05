Более 50 человек тушили масштабный пожар у "Адриатики" в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Более 50 человек работали на ликвидации масштабного пожара на улице Попова вечером в понедельник, 5 декабря, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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Прочее Здание полыхает у комплекса "Адриатика" в Барнауле. Видео и фото "На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 54 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 42 человека личного состава и 15 единиц техники", - отмечают в экстренном ведомстве.

Сообщение о пожаре на улице Попова поступило в 18:39. Локализовать возгорание удалось только в 19:36, а ликвидировать – в 19:57.

О пострадавших в МЧС не сообщают. По данным очевидцев, пожар произошел в пивоварне у здания спорткомплекса "Адриатика". Барнаульцы сообщают в соцсетях, что слышали взрывы.