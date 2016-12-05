Более 50 человек тушили масштабный пожар у "Адриатики" в Барнауле

Возгорание производственного здания на улице Попова ликвидировали более часа

5 декабря 2016, 18:46
Фото: vk.com/barneos22
 
Более 50 человек работали на ликвидации масштабного пожара на улице Попова вечером в понедельник, 5 декабря, проинформировали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
 
Здание полыхает у комплекса

Здание полыхает у комплекса "Адриатика" в Барнауле. Видео и фото

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 54 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 42 человека личного состава и 15 единиц техники", - отмечают в экстренном ведомстве. 
 
Сообщение о пожаре на улице Попова поступило в 18:39. Локализовать возгорание удалось только в 19:36, а ликвидировать – в 19:57. 
 
О пострадавших в МЧС не сообщают. По данным очевидцев, пожар произошел в пивоварне у здания спорткомплекса "Адриатика". Барнаульцы сообщают в соцсетях, что слышали взрывы.   
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