Более 500 млн рублей взыскивают с компании сооснователя "Изумрудной страны"
"Россельхозбанк" пытается получить от компании сооснователя алтайского агрохолдинга "Изумрудная страна" более 500 млн рублей
Фото: ckmosstroy.ru
Иски на сумму более 500 млн рублей предъявил Алтайский филиал "Россельхозбанка" к компании из Петропавловска-Камчатского "Агроэкспорт", которая принадлежит сооснователю скандально известного агрохолдинга "Изумрудная страна" Александру Антипину.
Согласно материалам краевого Арбитражного суда, банком подано два исковых заявления. В первом речь идет о взыскании 404 млн рублей, а во втором – о 170 млн рублей задолженности по кредитным договорам.
Директором "Агроэкспорта" является Александр Антипин, который в свое время стоял у руководства небезызвестного алтайского агрохолдинга "Изумрудная страна".
Сам агрохолдинг в регионе отметился громким делом об особо крупном мошенничестве, по которому проходит Ольга Антипина. Органы следствия считают ее пособником экс-руководителей краевого филиала "Россельхозбанка" Константина Гладышева и Евгения Роговского, которые в нарушение закона выдали компании миллиарды рублей в качестве кредитов.