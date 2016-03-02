Более 500 млн рублей взыскивают с компании сооснователя "Изумрудной страны"

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Иски на сумму более 500 млн рублей предъявил Алтайский филиал "Россельхозбанка" к компании из Петропавловска-Камчатского "Агроэкспорт", которая принадлежит сооснователю скандально известного агрохолдинга "Изумрудная страна" Александру Антипину.

Согласно материалам краевого Арбитражного суда, банком подано два исковых заявления. В первом речь идет о взыскании 404 млн рублей, а во втором – о 170 млн рублей задолженности по кредитным договорам.

Директором "Агроэкспорта" является Александр Антипин, который в свое время стоял у руководства небезызвестного алтайского агрохолдинга "Изумрудная страна".

Сам агрохолдинг в регионе отметился громким делом об особо крупном мошенничестве, по которому проходит Ольга Антипина. Органы следствия считают ее пособником экс-руководителей краевого филиала "Россельхозбанка" Константина Гладышева и Евгения Роговского, которые в нарушение закона выдали компании миллиарды рублей в качестве кредитов.