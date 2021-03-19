Более 500 млн выделят на строительство спортивных объектов в Алтайском крае

В рамках проекта "Спорт – норма жизни" в 2021 году в Алтайском крае на строительство новых спортивных объектов из федерального бюджета выделят 534 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Кроме того, ещё 500 миллионов в рамках краевой адресной инвестиционной программы направят на капитальный ремонт и реконструкцию старых объектов. По словам главы регионального Минспорта Алексея Перфильева, такой темп позволит в течение 3-5 лет привести в порядок всю инфраструктуру.

В 2021 году в край поступит оборудование для пяти малых спортивных площадок.

"Мы должны прийти к тому, чтобы такие площадки появились в каждом сельском районе. 25 уже установили – это итоги 2019 года, в 2020 году пришло 13 площадок – смонтировать успели две, ещё 11 установим до 15 июня", – отметил Перфильев.

Ранее стало известно, что центр для настольного тенниса в Барнауле стоимостью 250 миллионов рублей могут построить на месте пустыря по адресу ул. Малахова, 132, рядом со стадионом "Коммунальщик".