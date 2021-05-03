Более 70 млн ущерба частным домам нанёс паводок в Горно-Алтайске

Более 70 млн ущерба частным домовладениям нанёс паводок в Горно-Алтайске. От повышенного уровня воды пострадали 161 частное хозяйство.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Республике Алтай, по состоянию на 3 мая на всех реках региона наблюдается снижение уровня воды. Подтопленных жилых домов нет.

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Прочее Паводковая ситуация в Республике Алтай стабилизируется

Всего стихия затронула 161 домовладение в Горно-Алтайске. Также эксперты обследовали 71 частное имущество в Чойском районе, а 22 домовладения Турочакского района отнесены к зоне подтопления. Работа комиссий продолжается по заявкам, ущерб уточняется. Власти продолжают работу над устранением последствий паводка.

На ряде дорог регионального значения остаётся затруднённым проезд легкового автотранспорта, проезд для автомобилей высокой проходимости открыт по всем направлениям.

Всего за время паводка спасатели эвакуировали восьмерых человек, в том числе одного ребёнка. Сейчас в пунктах временного размещения людей нет, однако к приёму готовы четыре пункта.