Более 80 миллионов направят на строительство моста в Локтевском районе Алтайского края

Новый мост построят в Локтевском районе Алтайского края через реку Золотушку. На выполнение работ потратят 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Объект будет отвечать всем современным требованиям по грузоподъёмности, безопасности и защиты от любых паводковых нагрузок.

Здесь предусмотрены два тротуара по 0,75 метра, барьерное ограждение и технологические лестничные сходы для обследования. Подходы длиной в 400 метров выполнят в щебёночно-песчаном исполнении. Грузоподъёмность моста составит более 100 тонн, расчётный срок эксплуатации – до 80 лет.

Работы идут согласно графику.

Ранее сообщалось, что реконструкция моста через Барнаулку по улице Челюскинцев продолжается в Барнауле. На сегодняшний день там уже демонтировали старые конструкции, провели работы по переносу электросетей, опор освещения и ввели в эксплуатацию пешеходный мост.