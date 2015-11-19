Более 80 незаконных афиш о гастролях цирка сняли в Барнауле

Специалисты администрации Индустриального района Барнаула сняли более 80 афиш о гастролях цирка в ходе рейда по санитарному состоянию территории. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.













Фото:http://barnaul.org





Отмечается, что афиши были расклеены в запрещенных местах: на опорах электроосвещения, деревьях и заборах.





Организатор привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 1500 рублей.