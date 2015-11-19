Более 80 незаконных афиш о гастролях цирка сняли в Барнауле
В Индустриальном районе афиши о гастролях цирка были расклеены в незаконных местах. Всех их ликвидировали.
19 ноября 2015, 10:30
Специалисты администрации Индустриального района Барнаула сняли более 80 афиш о гастролях цирка в ходе рейда по санитарному состоянию территории. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Фото:http://barnaul.org
Отмечается, что афиши были расклеены в запрещенных местах: на опорах электроосвещения, деревьях и заборах.
Организатор привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 1500 рублей.
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