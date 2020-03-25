Более 800 российских педагогов хотят стать "Земскими учителями" в Алтайском крае

Более 800 учителей со всей России хотят работать в школах небольших населенных пунктов Алтайского края по программе "Земский учитель", сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Прочее Алтайские педагоги стремятся уехать в Приморье по программе "Земский учитель"

В ходе рабочей поездки министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко посетил образовательные учреждения Заринска. Он рассказал, что на 183 вакансии по программе поступило более 800 откликов. При этом 173 кандидата уже предоставили необходимый пакет документов для трудоустройства.

Как отметил исполняющий обязанности главы администрации Заринского района Валерий Тимирязев, в первую очередь земскому педагогу предоставят единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Затем в течение трех лет ему будут положены дополнительные выплаты к заработной плате. Тимирязев заверил, что муниципалитет компенсирует оплату жилья в случае, если не получится предоставить ведомственное.

Напомним, учителя, отработавшие в селах Алтайского края по программе "Земский учитель" не менее пяти лет, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. При этом объем учебной нагрузки должен составлять не менее 18 часов в неделю. Отбирают кандидатов на конкурсной основе.