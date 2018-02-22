Более чем в 200 учебных заведениях Алтайского края работает 4G "Мегафона"

По итогам строительства сети LTE "МегаФона" в Алтайском крае в 2017 г. в зону покрытия скоростного мобильного интернета попали все учебные заведения Алтая в городах с числом жителей 50 тыс. человек и больше.

Активное строительство объектов связи "МегаФона" на Алтае шло в течение трех последних лет, что позволило оператору связи обеспечить покрытие сети четвертого поколения (4G) во всех школах, гимназиях, интернатах, лицеях, колледжах, техникумах, академиях, институтах и университетах в городах с населением более 50 тыс. человек.

Высокоскоростной интернет оператора доступен не только в Барнауле и Новоалтайске, но и в Рубцовске, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Алейске, Бийске, Славгороде, Горняке, Белокурихе, Яровом.

Всего в зоне покрытия LTE сети "МегаФона" находится свыше 200 образовательных объектов края. Собственные замеры оператора показали среднюю скорость доступа более 20 Мбит/с даже в часы наибольшей нагрузки. При этом максимальная скорость сети 4G может достигать 100 Мбит/с.

"Сегодня 4G сеть "МегаФона" охватывает все города Алтайского края. А сверхскоростной LTE Advanced в Заринске, Новоалтайске, Барнауле и Рубцовске. При строительстве сети особое внимание уделялось качеству связи вблизи учебных заведений, где интернет просто необходим для получения знаний", - подчеркнул директор Алтайского отделения "МегаФона" Валерий Казаченко.

Скоростной мобильный интернет высоко востребован в образовательном процессе: это доступ к онлайн-библиотекам и онлайн-энциклопедиям, интерактивным обучающим курсам, классическим произведениям литературы и искусства. В некоторых школах Алтайского края "Мегафон" используется в качестве основного провайдера в учебных компьютерных классах.