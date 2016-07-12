Более десятка касс демонтируют в барнаульском "Ашане"
Горожане предполагают, что данное оборудование будет установлено в строящемся ТРЦ "Галактика"
12 июля 2016, 13:27
Фото: skyscrapercity.com
Барнаульцы сообщают о том, что в гипермаркете "Ашан", расположенном в торгово-развлекательном центре "Волна", демонтируют кассы самообслуживания и терминалы оплаты.
Об этом проинформировали очевидцы на форуме skyscrapercity.com. "В Ашане демонтируют 12 касс и часть терминалов оплаты", - говорится в сообщении.
Также горожане предполагают, что данное оборудование перевезут в новый "Ашан", который откроется в строящемся ТРЦ "Галактика".
Напомним, что "Галактика" возводится на месте бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода (БАМЗ). Этот торговый центр, как ожидается, полностью заработает в 2017 году.
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