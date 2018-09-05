Более трех лет колонии дали барнаульцу за угрозы взорвать адвоката

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Житель Барнаула, угрожавший взорвать адвоката и вымогавший у него деньги, приговорен к реальному сроку лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.

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Прочее Житель Барнаула с муляжом гранаты пришел к адвокату и угрожал его убить

Самому преступлению предшествовало то, что в 2009 году по иску бывшей жены злоумышленник был выселен из жилья. Мужчина решил, что суд принял такое решение исключительно лишь по причине участия в указанном гражданском деле адвоката.

В итоге он пришел в кабинет юриста, достал из сумки предмет, имитирующий гранату, взял его в руку и поднял, высказывая при этом угрозы убийством.

После этого злоумышленник высказал в адрес адвоката требования о передаче ему денег и нанес потерпевшему несколько ударов.

Суд приговорил мужчину к трем годам, одному месяцу и 15 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима.