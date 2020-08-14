Более трех тысяч человек стали самозанятыми в Алтайском крае

Число самозанятых в Алтайском крае неуклонно растет. За полтора месяца их стало почти 3,2 тысячи человек, отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

"Преимуществами данного режима являются упрощенный порядок регистрации самозанятых (через мобильное приложение), освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами", – уточнили в ведомстве.

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Сейчас власти разрабатывают поправки в правовые документы, позволяющие самозанятым пользоваться мерами государственной поддержки, которые в настоящее время доступны для малого и среднего бизнеса.

Как ранее писал amic.ru, налог для самозанятых начал действовать на территории Алтайского края с 1 июля 2020 года.

Ставка налога составила 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% – с юрлицами. Он распространяется на тех, кто зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год.

Закон предполагает добровольную постановку на налоговый учет, а также самостоятельное отражение доходов и отсутствие отчетности.

Под профессиональным доходом подразумевается доход физлиц от деятельности, при реализации которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных сотрудников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.